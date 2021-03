Merlo: «Inter, che soddisfazione battere il Milan! Dimostrato chi siamo»

Beatrice Merlo, difensore dell’Inter Femminile, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Inter TV”. Si è inevitabilmente parlato del successo in Coppa Italia contro il Milan (vedi articolo) e del prossimo match di campionato contro la Roma

CONSAPEVOLEZZA – Beatrice Merlo ha prima sottolineato l’importanza del successo contro il Milan di domenica scorsa: «Il derby di domenica è stata una partita intensa e condizionata dal vento. Abbiamo combattutto e sofferto insieme, ma è stata una grande soddisfazione battere il Milan. Il successo ci ha dato consapevolezza e fiducia, ma abbiamo vinto solo primo round».

PROSSIMI IMPEGNI – Chiusura per la Merlo sulla prossima sfida di campionato: «La Roma è in crescita, ma lo siamo anche noi. Abbiamo dimostrato che sappiamo soffrire e giocare di squadra combatteremo fino all’ultimo secondo per strappare punti. Le difficoltà ci hanno unito ancora di più credendoo di più in noi. Ogni ragazza ha dato sempre il 100% anche se non giocava. Abbiamo dimostrato sul campo chi siamo».