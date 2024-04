Juventus-Inter Women 0-2, le pagelle: quante top! Premiata Polli 7,5

Juventus-Inter Women termina 0-2. La squadra di Rita Guarino conquista la vittoria con i gol di Polli e Bugeja. Buona difesa con Fordos e ottime intuizione a centrocampo per Milinkovic. Di seguito le pagelle di Juventus-Inter Women.

CETINJA 7 – Se l’Inter Women esce dallo scontro con la Juventus con la rete inviolata è anche merito suo. Il portiere nerazzurre ha sempre i riflessi pronti, fino al 90′ più recupero quando le bianconere insistono ancora alla ricerca del gol.

Juventus-Inter Women, pagelle: difesa

THOGERSEN 7 – Prima Bonansea e poi la subentrata Beerensteyn devono faticare ad arrivare al tiro. Il difensore nerazzurro sul suo lato le contiene a dovere. Buona copertura.

FORDOS 7+ – Nel primo tempo il suo apporto viene fuori più del solito. Alcune deviazioni nella propria metà campo permettono all’Inter Women di scampare spesso il pericolo. Decisiva.

BOWEN 7 – Una delle prestazioni migliori in questa stagione nerazzurra. Si nota l’impegno, la partecipazione e la pulizia negli interventi. Ottima fase difensica

ROBUSTELLINI 7- – Si adegua al ritmo delle compagne e si oppone spesso alle incursioni di Caruso. In un’occasione, però, ci mette un po’ troppa forza e si becca l’ammonizione.

Juventus-Inter Women, pagelle: centrocampo

MILINKOVIC 7,5 – Sin dai primi minuti ci mette gamba, idee e intraprendenza. Buonissima gara da parte della calciatrice che a centrocampo detta i tempi di gioco e fa da collante con l’attacco.

PEDERSEN 7 – Sostituire la titolare Csiszar, che in stagione è sempre stata una garanzia per l’Inter Women, non è semplice. Ma a Pedersen riesce egregiamente, con ottimi spunti in fase avanzata e una buona gestione.

Dal 71′ CSISZAR 6,5 – Entra bene in partita e svolge come al solito il suo compito.

MAGULL 7 – Questa sera non si rende protagonista come marcatrice ma regala, come al solito, giocate di qualità ed esperienza. Non ne sbaglia una.

Dal 78′ SIMONETTI – SV

Juventus-Inter Women, pagelle: attacco

BONFANTINI 7 – Non gioca da protagonista sotto la porta di Peyraud-Magnin ma si rende essenziale per il gioco delle due compagne di reparto. Lavoro sporco e intelligenza, come sul gol dello 0-1, quando regala una perla a Polli che mette in rete.

Dall’85’ PAVAN – SV

POLLI 7,5 – A lei il merito di aver sbloccato un match che avrebbe potuto prendere tutt’altra piega. Si fa trovare pronta in area di rigore e sfrutta la chance dal 1′ datale dalla sua allenatrice.

Dal 71′ JELCIC 6- – Entra bene nel secondo tempo ma spreca una grande occasione: poco sicura e decisa sotto porta quando invece di provare la botta sceglie di servire la compagna, facendosi intercettare dalla difesa bianconera.

BUGEJA 7 – Segnali di maturità e crescita da questa partita, non solo per il gol dello 0-2 finale. Buoni palloni serviti in avanti, con precisione e simmetria.

Dall’85’ ALBORGHETTI – SV

Juventus-Inter Women, pagelle: coach

GUARINO 7,5 – Formazione titolare che premia, quella schierata in Juventus-Inter Women. Rende il gioco bianconero quasi nullo, evidenziando la maggior precisione della difesa e la migliore incisività del pacchetto offensivo nerazzurri. Anche le sostituzione risultano impeccabili.