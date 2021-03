Inter, pronto nuovo giro di tamponi: lunedì o martedì la ripresa – Sky

Secondo quanto riporta Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, lunedì o martedì potrebbe riprendere l’attività agonistica in casa Inter. Sempre che il nuovo giro di tamponi lo permetta.

TAMPONI E RIPRESA – Dopo la notizia di oggi delle nuove positività al Coronavirus di Stefan de Vrij e Matias Vecino (che vanno ad aggiungersi a Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic), tutto fermo in casa Inter. Stop agli allenamenti e rinvio della sfida contro il Sassuolo (vedi articolo). Secondo le notizie riportate da Andrea Paventi di “Sky Sport”, il prossimo giro di tamponi (dopo quello effettuato oggi) sarà fatto domani, nella speranza di non trovare ulteriori positività, sebbene il rischio sia alto. La ripresa degli allenamenti potrebbe poi riprendere lunedì o martedì, in base chiaramente agli esiti dei nuovi tamponi.