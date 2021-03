Inter-Sassuolo, cambia la polemica: dai giorni di riposo si passa al rinvio

Inter-Sassuolo è la partita dei vantaggi secondo i tifosi avversari. Se prima il grande vantaggio per i nerazzurri era quello di affrontare i neroverdi reduci dal recupero di ieri contro il Torino, ora è quello di un colpevole rinvio per i casi di Coronavirus.

SEMPRE FAVORITI – Il quadro che emerge da Inter-Sassuolo è quello di una squadra sempre e comunque favorita. O meglio, secondo i tifosi avversari. Prima del rinvio comunicato oggi (vedi articolo), la polemica era infatti il recupero giocato ieri tra i neroverdi e il Torino, che avrebbe di fatto costretto la squadra di Roberto De Zerbi a preparare una partita come quella di San Siro con soli tre giorni a disposizione. Polemica, scandali e Inter sempre avvantaggiata. Fino a oggi. Perché cambia il motivo, ma non cambia la polemica.

CAMPIONATO FALSATO – Il rinvio di Inter-Sassuolo, infatti, vede i nerazzurri ancora una volta favoriti. Nonostante la decisione non sia stata presa dalla società, ma dall’ATS di Milano. Quanto successo fino a ieri diventa un lontano ricordo. Non importa se la partita – quando verrà giocata – non vedrà più il gap tra la preparazione di una settimana per l’Inter e di soli tre giorni (o meglio, due) per il Sassuolo. Tutto questo è già nel dimenticatoio. Ora la polemica è un’altra. Su cui marciare per le prossime due settimane, complice la sosta per le nazionali. Per la prossima polemica, invece, ci sarà tempo. Con sempre e solo un mantra ben stampato in testa: sminuire i nerazzurri e l’eventuale vittoria dello Scudetto.