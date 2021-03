Inter-Sassuolo non si giocherà su decisione dell’ATS di Milano dopo aver accertato il focolaio in casa Inter. Di seguito il comunicato della società nerazzurra a completamento delle ultime due positività annunciate (vedi comunicato)

PARTITA DA RINVIARE – “L’ATS di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue:

– sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa;

– divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021;

– divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali.

Nella giornata di lunedì 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra”.

Fonte: Sito Ufficiale Inter [Inter.it]

