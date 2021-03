Coppa Italia, semifinale d’andata Ã¨ dell’Inter Women! Milan battuto

Coppa Italia, semifinale d’andata è dell’Inter Women! Milan battuto

Condividi questo articolo

Photo 198640240

Inter Women in campo allo stadio stadio Breda di Sesto San Giovanni contro il Milan Women per l’andata delle semifinali di Coppa Italia femminile. Successo per la squadra di Sorbi che si aggiudica il match

SECONDO TEMPO – Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio (qui l’articolo), Inter Women resiste al ritorno del Milan e si aggiudica la semifinale d’andata della Coppa Italia femminile. La squadra di Sorbi quindi, capitalizza il bel primo tempo e l’approccio positivo alla gara, con i due gol trovati nei primi minuti del match.

INTER: 12 Gilardi; 13 Merlo, 17 Debever, 19 Alborghetti, 8 Brustia; 18 Pandini, 22 Catelli, 93 Rincón; 7 Marinelli, 16 Møller, 29 Mauro.

A disposizione: 1 Aprile, 9 Baresi, 23 Auvinen, 24 Pavan, 25 Gallazzi, 27 Tarenzi, 28 Passeri, 30 Vergani.

Allenatore: Attilio Sorbi

MILAN: 12 Korenciova, 4 Hasegawa, 6 Fusetti, 7 Bergamaschi, 8 Rask, 9 Giacinti, 10 Dowie, 11 Grimshaw, 17 Conc, 27 Tucceri Cimini, 36 Agard.

A disposizione: 1 Piazza, 13 Rizza, 14 Kulis, 19 Morleo, 28 Tamborini, 29 Coda, 33 Vitale, 88 Mauri, 91 Simic.

Allenatore: Maurizio Ganz

Arbitro: Marco Ricci (sez. Firenze)