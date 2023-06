Sensi, il centrocampista dimenticato: vicino il suo addio?

Nel novero dei centrocampisti dell’Inter c’è un nome ormai finito nel dimenticatoio. Stefano Sensi però è ancora un giocatore nerazzurro. E bisognerà gestire la situazione.

ELEFANTE NELLA STANZA – Le voci di mercato dell’Inter coinvolgono, un po’ a sorpresa, anche il centrocampo. Il reparto di fatto più ricco della rosa nerazzurra. Con ben due nomi caldi, Milinkovic-Savic e Frattesi. In tutti questi discorsi c’è però un elefante nella stanza, come si dice. Tutti fanno finta di non vederlo, ma c’è. E risponde al nome di Stefano Sensi.

DIMENTICATO – Sensi infatti è ancora un giocatore dell’Inter. Ed è un centrocampista. Dopo un anno di prestito secco al Monza è destinato a tornare a Milano. Risulta però difficile immaginare che possa ritagliarsi uno spazio. Il suo rapporto con Inzaghi non è mai decollato, mentre quello col mondo nerazzurro in generale si è arenato dopo quell’infortunio di ottobre 2019. Dunque di fatto non lo si conta. L’Inter però dovrà gestire la sua situazione.

QUALE FUTURO? – Sensi viene da due prestiti consecutivi. Il primo di sei mesi alla Samp e il secondo annuale al Monza. Due tentativi di ritrovarsi, fisicamente e tecnicamente. Con una riuscita però al massimo parziale. Qualche segnale il giocatore lo ha dato, ma non abbastanza da avere garanzie. Nelle gerarchie insomma sarebbe ancora indietro. Molto indietro. Figuriamoci con dei nuovi arrivi. Ci si avvicina quindi a un suo addio? Ma dove? E a quali condizioni? Una situazione spinosa, ma con un finale che sembra già scritto. Sensi infatti non lo considera nessuno per il futuro dell’Inter.