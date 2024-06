Inter, fascicolo aperto dopo l’esposto: niente ipotesi di reato

Dopo l’esposto della fondazione di tifosi della Juventus, ‘Jdentità Bianconera’ contro l’Inter, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo a riguardo. Da sottolineare come si tratti solo di un fascicolo conoscitivo, come riporta Fanpage.it, senza ipotesi di reato né tantomeno indagati.

ESPOSTO – Ricordate l’esposto (che lascia il tempo che trova) dei tifosi della Juventus per presunte irregolarità nell’iscrizione dell’Inter al campionato dello scorso anno? Bene, la Procura di Milano ha deciso di aprire un fascicolo a riguardo. Bisogna tuttavia sottolineare che si tratta di un passo praticamente obbligato, per capire la fondatezza delle accuse lanciate dalla fondazione e capire se si possa procedere con un’indagine. Cosa che al momento sembra esclusa, dal momento che non ci sono né ipotesi di reato, né tantomeno indagati.

Inter, l’esposto dei tifosi della Juventus porta al fascicolo aperto

ACCUSE – Nel dettaglio i tifosi della Juventus in questione accusano l’Inter di non potersi iscrivere al campionato e, addirittura, ipotizzano un principio di fallimento. Naturalmente accuse che lasciano il tempo che trovano, dal momento che chi di dovere ha già effettuato tutti i controlli del caso. E, anzi, ad avere problemi a livello di stipendi non pagati sono altre società. Chiedere, per esempio, a Cristiano Ronaldo…

Fonte: Fanpage.it