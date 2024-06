Barella, l’Inter anticipa l’annuncio del rinnovo? Nuovo contratto firmato

A differenza di quanto detto nella giornata di oggi, l’Inter potrebbe addirittura annunciare il rinnovo di Nicolò Barella già oggi, e non domani.

IN ANTICIPO – A differenza di quanto detto nelle scorse ore, secondo Sky Sport è atteso già nei prossimi minuti l’annuncio ufficiale del rinnovo di contratto di Nicolò Barella. Il centrocampista azzurro, pilastro della squadra nerazzurra, ha trovato l’accordo con il club per un ingaggio pari a 6.5 milioni di euro a stagione. L’annuncio ufficiale, previsto inizialmente per domani, potrebbe arrivare già oggi, a dimostrazione dell’importanza strategica di questo rinnovo per il club.

Barella ha firmato! Attesa per l’annuncio

IN ATTESA – La firma di Barella rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni dell’Inter, che vuole consolidare il proprio nucleo di giocatori chiave per costruire un futuro vincente. Dopo Barella, il club si concentrerà sui rinnovi del tecnico Simone Inzaghi e dell’attaccante Lautaro Martinez. Il rinnovo di Inzaghi, che ha guidato l’Inter a successi significativi. Con un contratto fino al 2029, il centrocampista continuerà a essere un punto di riferimento per la squadra.