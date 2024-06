Di Lorenzo, Inter defilata ma situazione complessa: le novità

Di Lorenzo per più settimane è stato fra i nomi accostati all’Inter, anche se ora la soluzione principale sembra essere la Juventus. Sul capitano (uscente?) del Napoli ci sono però sviluppi di serata: li segnala Sportitalia.

IN USCITA O NO? – Giovanni Di Lorenzo da ieri è in Germania, in ritiro con l’Italia. Ma, una volta finiti gli Europei, il suo desiderio è quello di non tornare al Napoli bensì di iniziare una nuova esperienza. Il capitano dei partenopei nell’ultima stagione ritiene di aver chiuso il suo ciclo in Campania e vuole cambiare aria. Si è parlato a lungo dell’Inter, ma ora la squadra che ha la preferenza di Di Lorenzo è diventata la Juventus. Solo che gli sviluppi odierni lasciano ancora tante piste aperte.

Di Lorenzo all’Inter, alla Juventus o… bloccato?

LA SITUAZIONE – Questo pomeriggio, il suo agente Mario Giuffredi ha incontrato il nuovo direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Per un’ora ha presenziato anche Antonio Conte, nuovo allenatore, che non vorrebbe liberarlo per una diretta concorrente. Non c’è ancora un accordo, stando a Sportitalia, con le parti distanti. Il Napoli vuole tenere Di Lorenzo, che però ha ribadito di voler andare via. Risulta esserci una sorta di patto di non belligeranza, si attenderà la fine degli Europei però la situazione per il giocatore si è fatta più complicata. Se ne parlerà ancora, con la Juventus che ha intenzione di presentare un’offerta al club di Aurelio De Laurentiis. Per l’Inter, tuttavia, l’ipotesi Di Lorenzo ora appare molto meno probabile.