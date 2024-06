Italia, dall’allenamento assente non solo Barella! Un altro dell’Inter

La Nazionale italiana ha iniziato oggi la preparazione in Germania per Euro2024, ma non mancano già le prime preoccupazioni. Oltre a Nicolò Barella, anche un altro giocatore dell’Inter ha saltato l’allenamento pomeridiano.

IN ALLENAMENTO – Lavoro pomeridiano per l’Italia allenata da Luciano Spalletti, impegnata sabato per l’esordio a Euro2024 contro l’Albania. Oltre a Nicolò Barella, anche Davide Frattesi non ha preso parte al primo allenamento, lasciando un vuoto nel centrocampo azzurro. Mentre per Barella l’assenza era prevista a causa del noto affaticamento muscolare che lo sta tormentando da alcune settimane, la mancata presenza di Frattesi ha sollevato più di qualche interrogativo. Il centrocampista dell’Inter, autore di una brillante prestazione nell’ultima amichevole contro la Bosnia, conclusasi con una sua rete decisiva, non era presente nella partitella odierna.

Frattesi assente in allenamento

SENZA SPIEGAZIONI – Mentre Barella lavora per recuperare dall’infortunio, il vero punto interrogativo riguarda Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter non ha partecipato all’allenamento e al momento non sono state fornite spiegazioni ufficiali sul motivo della sua assenza. Lo staff tecnico ha preferito non commentare la situazione.