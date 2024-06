Barella si prepara per l’esordio agli Europei… Dopo una grande notizia!

Si avvicina sempre di più l’inizio degli Europei, che si apriranno venerdì sera con la sfida tra Germania e Scozia, mentre l’Italia esordirà sabato contro l’Albania. Nicolò Barella si prepara dopo il lieve infortunio, con un debutto dopo la grande notizia del rinnovo con l’Inter.

IN PREPARAZIONE – Non sembra ormai esserci più nessun dubbio: Nicolò Barella sarà regolarmente in campo sabato nella sfida tra Italia e Albania. Una volta recuperato dal lieve affaticamento muscolare che lo ha tenuto ai box nelle ultime uscite in amichevole, il centrocampista sarà regolarmente titolare a centrocampo per guidare, proprio come all’Inter, i compagni nelle difficili sfide che attendono la nazionale di Luciano Spalletti nel girone di questi Europei.

Barella pronto agli Europei: titolare dopo una grande notizia

MOMENTO PROPIZIO – Per Nicolò Barella l’esordio agli Europei arriverà anche dopo una grande notizia, ovvero l’ufficializzazione del suo rinnovo con l’Inter. Una firma che lo blinda di fatto a vita con la squadra nerazzurra. Con tanto di annuncio che è arrivato proprio questa sera. Una motivazione in più per scendere in campo con l’Italia con la volontà di voler dare il massimo, già a partire dalla sfida contro l’Albania. Il tutto insieme ai compagni Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, altri due che dovrebbero partire titolari nell’undici ideale di Luciano Spalletti. Senza dimenticarsi, poi, di Davide Frattesi e Matteo Darmian, con il primo che può essere il vero e proprio dodicesimo uomo, così come ha già dimostrato anche in nerazzurro.