L’Inter prova il blitz con il Genoa: due i nomi da portare a Milano

Con Lautaro Martinez prossimo al rinnovo e l’ufficialità di Nicolò Barella nelle scorse ore, l’Inter adesso guarda con attenzione al mercato in entrata. Sono due i nomi messi a fuoco da parte di Marotta e Ausilio che non vogliono sbagliare strategia.

INTERESSE – Con i rinnovi che vanno spediti in casa Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono pronti a scendere in campo per definire i prossimi arrivi in casa Inter. Il primo sulla lista è Albert Gudmundsson che andrebbe a puntellare un attacco già protagonista con Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La ThuLa è pronta a trascinare ancora in alto l’Inter. La trattativa con il Genoa però, rischia di essere complicata. Il Grifone non vuole fare sconti ai nerazzurri nonostante l’ottimo rapporto tra i due club. Cosa ancora più importante sarà quella di trovare la giusta collocazione numerica. Con l’arrivo di Mehdi Taremi, il reparto offensivo dell’Inter rischia di essere pieno. Ecco perché servirà l’uscita di Marko Arnautovic: l’ex Bologna non è più nei piani di Simone Inzaghi.

Inter-Genoa: contatti proficui. Si cerca l’accordo

LAVORO – Oltre a Albert Gudmundsson, l’Inter ha continuato a parlare con il Genoa anche per quanto riguarda la porta. Il primo indiziato per sostituire Emil Audero è proprio Josep Martinez: il 26enne spagnolo è il primo nome cerchiato in rosso da parte dell’Inter. L’estremo difensore del Genoa è il portiere giusto con cui iniziare la stagione: il primo anno sarà di transizione sotto l’ala attenta di Yann Sommer per poi spiccare il volo. La pista è davvero calda: serve solo trovare la formula giusta prima di far sbarcare un altro Martinez sotto la Madonnina.