Barella-day, adesso si chiude per Lautaro Martinez. La situazione

Nicolò Barella ha da poco rinnovato in casa Inter. I nerazzurri però hanno nel mirino altre due trattative da definire e poi chiudere: si tratta di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez.

RINNOVO – In casa Inter oggi si è chiuso un rinnovo importante: i nerazzurri hanno ufficializzato il prolungamento di Nicolò Barella. Il prossimo sarà invece Lautaro Martinez. Il centrocampista dell’Italia, impegnato con la Nazionale con gli Europei in Germania, ha messo nero su bianco il rinnovo di contratto con l’Inter. Barella ha firmato fino al prossimo 2029: l’azzurro andrà a guadagnare 6.5 milioni di euro netti a stagione, con i bonus che potrebbero salire fino a circa otto milioni annui. Un rinnovo ricco dunque per Barella che è il primo dei tre rinnovi che l’Inter ufficializzerà nelle prossime settimane.

Lautaro Martinez, slitta solo la data. Si aspetta il rientro

LAVORO – Il rinnovo di Barella è la prova che Oaktree vuole fare sul serio in casa Inter. Nelle prossime settimane invece sarà ufficializzato l’attaccante argentino: per lui si aspetta la fine della Copa America per poi definire i bonus e arrivare alla firma. Per il capitano dell’Inter sarà l’ennesimo rinnovo in Europa con l’Inter che vuole fare di lui l’ultima bandiera del calcio romantico. Lautaro Martinez andrà a prendere nove milioni di euro l’anno, con i bonus che andranno verso la doppia cifra. Per lui stessa scadenza di Barella: il rinnovo – che è cosa fatta – sarà fino al giugno del 2029. Da lì in poi si proverà a definire il rinnovo di Simone Inzaghi.