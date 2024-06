Italia-Albania, primo allenamento in Germania! Le ultime su Barella

L’Italia è sbarcata ieri in Germania, pronta a dare il via alla sua avventura in Euro2024. gli Azzurri hanno subito cominciato a prepararsi per la prima sfida contro l’Albania. Ecco le ultime riguardo le condizioni di Nicolò Barella secondo quanto riportato da Sky Sport.

L’ALLENAMENTO – La giornata di oggi è stata segnata dal primo allenamento ufficiale sul suolo tedesco. Mister Luciano Spalletti ha guidato la seduta con un occhio di riguardo alla condizione fisica dei suoi giocatori, in particolare di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter, infatti, nelle ultime settimane è stato costretto a limitare la sua attività a causa di un affaticamento muscolare che ancora non sembra del tutto risolto.

Barella ancora incerto prima di Italia-Albania

LE ULTIME – Barella si è allenato a parte anche oggi, continuando il suo percorso di recupero. Nonostante i progressi fatti, la sua presenza in campo per la partita inaugurale dell’Italia rimane in forte dubbio. Lo staff medico della Nazionale sta monitorando attentamente la sua situazione, cercando di evitare ricadute che potrebbero compromettere ulteriormente la sua partecipazione al torneo. La possibile assenza di Barella nell’esordio europeo rappresenta una preoccupazione significativa per Spalletti, che considera il centrocampista una pedina fondamentale nel suo scacchiere tattico.