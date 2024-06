Dalla Turchia arrivano richieste per Joaquin Correa, una delle cessioni prioritarie per l’Inter in questa sessione di calciomercato. Nonché il primo passo per formare il nuovo attacco nerazzurro a disposizione di Simone Inzaghi.

VERSO LA TURCHIA – C’è il Fenerbahce di José Mourinho su Joaquin Correa. Ma anche il Galatasaray, in attesa di capire cosa succederà con Mauro Icardi, sempre più vicino a una cessione. In ogni caso la pista turca è molto calda per l’argentino, che sicuramente nell’esperienza in prestito all’Olympique Marsiglia ha toccato il punto più basso della sua carriera, con pochissime presenze e ancor meno gol (zero) segnati. Un campionato di livello minore come quello turco può aiutarlo a rilanciarsi, così come aiutare l’Inter a chiudere una cessione e non perderlo a parametro zero dopo l’investimento fatto per ingaggiarlo dalla Lazio nel 2021.

Correa verso la Turchia, primo passo per il nuovo attacco dell’Inter

PRIMO TASSELLO – La cessione di Joaquin Correa è la priorità per quanto riguarda il mercato in uscita, specialmente per quanto riguarda l’attacco. Fare spazio e soprattutto alleggerire il monte ingaggi permetterà di avere una quinta punta più affidabile e che, possibilmente, possa essere un nome che vada bene anche per le liste (Andrea Pinamonti o Federico Bonazzoli, in questo senso, possono essere i profili adatti). Una volta risolta la questione Correa, l’Inter potrà concentrarsi anche sull’incastro che vedrebbe un’uscita di Marko Arnautovic e l’acquisto di Albert Gudmundsson dal Genoa, il grande sogno per il ruolo di quarta punta.