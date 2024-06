Un Correa da sistemare: un ex aiuta l’Inter? Le cifre in ballo! − CdS

Joaquin Correa è uno dei tanti giocatori dell’Inter, che rientreranno dai prestiti e che il club dovrà sistemare. Sul Tucu si è mosso un amico.

DA SISTEMARE – Dopo una stagione da dimenticare, Correa dal primo luglio ritornerà ad essere ufficialmente un giocatore dell’Inter. L’argentino, che a Marsiglia non ha segnato neanche un gol (non positivo per uno che di mestiere fa il centravanti), dovrà essere subito ricollocato e questa volta in maniera definitiva (spera l’Inter). Infatti, il Tucu va in scadenza a giugno 2025 e, dunque, non sarà più possibile cederlo in prestito, come fatto la scorsa estate in Ligue 1. Su di lui, scrivono dalla Turchia, avrebbe messo gli occhi l’amico José Mourinho. Il portoghese lo vuole al Fenerbahce.

Inter, le cifre per Correa: a bilancio pesa ancora!

GRANA – Anche se sarà abbastanza complicato, l’Inter vorrà monetizzare il massimo per Correa. A bilancio, l’argentino ex Lazio pesa 8.5 milioni di euro. Il Fenerbahce è arrivato ad offrire cinque milioni più un biennale al giocatore. E presto incontrerà pure i dirigenti nerazzurri. Insomma, c’è da risolvere una grana non da poco per l’Inter, che nell’estate del 2021 lo prelevò dalla Lazio per 30 milioni di euro. Nel vertice di mercato in programma, la dirigenza e Inzaghi potrebbero parlare anche di lui.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.