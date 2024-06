Inzaghi… E due? Attese novità con l’Inter: importante vertice − CdS

Simone Inzaghi è ormai ad un passo dal rinnovare il proprio contratto con l’Inter. Inoltre, nei prossimi giorni vedrà anche la dirigenza per un altro tipo di summit.

RINNOVO – Se alle cose di contratto ci pensa il suo agente Tullio Tinti, a quelle più specifiche di campo, ovviamente la palla passa proprio a Inzaghi. Il tecnico campione d’Italia, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe essere il secondo rinnovo ufficiale per l’Inter. Il primo, come già sostenuto nella giornata di ieri, sarà Nicolò Barella, che sarà annunciato prima dell’inizio degli Europei. Ora toccherà a Inzaghi e per ultimo a Lautaro Martinez, dopo la Copa America. A tal proposito, sono previsti aggiornamenti con Tinti per chiudere la faccenda con l’allenatore. Proprio Inzaghi, invece, di persona vedrà Marotta e Ausilio per alcune importanti questioni di campo.

Inzaghi-Inter, il vertice di campo in programma!

PROGRAMMAZIONE – In programma un summit tra Inzaghi e la dirigenza dell’Inter. Si parlerà di mercato, ma anche di programmazione estiva. Ossia, inizio del ritiro, durata, prime amichevoli e così via. Insomma, c’è da sedersi a tavolino per programmare la pre-season interista, elemento fondamentale per iniziare al meglio la nuova impegnativa stagione, che vedrà l’Inter campione uscente affrontare cinque competizioni: Serie A, Champions League, Mondiale per Club, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.