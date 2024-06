Inter, il gioco delle coppie è completo! Una sestina da paura − CdS

L’Inter, la prossima stagione, partirà da favorita non solo perché campione uscente, ma perché si è ulteriormente rafforzata, completando un reparto nevralgico.

COMPLETO – Il gioco delle coppie è completo. L’Inter, la prossima stagione, potrà contare su un centrocampo di livello assoluto e perfettamente intercambiabile: oltre ai titolarissimi Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, Simone Inzaghi potrà contare anche su Davide Frattesi, Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. Guardando al resto d’Europa, in poche possono permettersi una sestina di centrocampo così forte e completa. Per Inzaghi sarà molto importante avere a disposizione un reparto di questo tipo, visti anche i tantissimi impegni che la squadra dovrà affrontare la prossima stagione in giro per l’Italia, per l’Europa e per il mondo.

Inter, che coppie! Inzaghi potrà girarli e dosare le energie

GIOCATORE PER GIOCATORE – Inzaghi può sfruttare al massimo tutte le potenzialità del suo nuovo e completo centrocampo. Dunque, niente più straordinari eccessivi per i titolari, che potranno contare su dei sostituiti praticamente dello stesso livello. Lo scorso anno, non è stato proprio così: il solo Frattesi, insieme ad Asllani, ha aiutato il mister piacentino a girare i suoi uomini. Mentre sia Klaassen che Sensi hanno visto pochissimo il campo. Andando ruolo per ruolo: Frattesi sarebbe il sostituto di Barella, Asllani, che è ormai è in perenne crescita, il secondo regista alle spalle di Calhanoglu, e poi Zielinski il doppione di Mkhitaryan. Il polacco arriva da Napoli a 30 anni e con una voglia ancora matta di vincere e far bene.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia