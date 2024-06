Gudmundsson aspetta l’Inter. Una speranza per il suo futuro

Albert Gudmundsson è l’oggetto più ricercato sul mercato dall’Inter, che vorrebbe rinforzare il reparto offensivo. L’islandese ha una speranza, la spiega Gianluigi Longari nel suo ‘Editoriale‘ su Sportitalia.

SPERANZA – Gianluigi Longari ha spiegato in questo modo la trattativa tra Inter e Genoa: «Gudmundsson vorrebbe aspettare le mosse dell’Inter prima di scegliere il club in cui proseguire la sua traiettoria di carriera. L’islandese è forte del gradimento assoluto manifestato dal management nerazzurro. Spera che i Campioni d’Italia possano reperire una quadra con il Genoa che vada a comprendere operazioni in uscita per costruire un tesoretto adeguato. Possono essere decisive eventuali contropartite tecniche gradite ai rossoblu per fare decollare l’operazione. Siamo a una fase embrionale, ma le prospettive perché si possa assistere a qualcosa di più concreto non mancano di certo».

Gudmundsson, prima una priorità per l’Inter

PRIORITÀ – Il club nerazzurro però deve pensare prima alle sue priorità, Longari infatti ricorda: «L’Inter deve costruirsi una disponibilità economica che al momento ancora non c’è ed annovera tra le proprie priorità anche la rincorsa a Bento o Martinez per la propria porta». Prima perciò di lavorare per gli acquisti c’è assoluto bisogno di guardare alle cessioni, che dovranno finanziare il mercato. La società ha bene in mente gli step da percorrere.