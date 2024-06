Dybala, operazione difficile. Prima situazioni da risolvere per l’Inter

Paulo Dybala è la fissa per eccellenza di Giuseppe Marotta, che lo cerca da anni e vorrebbe portarlo all’Inter anche in questa stagione. Un fattore aiuta, ma tanti altri invece sono un problema.

PRESTAZIONI – Paulo Dybala è l’eterno pallino di Giuseppe Marotta. Il presidente dell’Inter spinge per l’arrivo del fantasista della Roma, che in questi due anni ha avuto diversi infortuni ma che ha inciso anche in momenti importanti. Il primo gol che viene in mente è quello in finale di Europa League, ma non è da dimenticare neanche quello con il Milan di quest’anno allo Stadio Olimpico. Le prestazioni sono una certezza per la Joya, che è probabilmente il giocatore di maggiore qualità della Serie A.

Dybala, due pro e due contro

PRO – Dybala ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, quindi non molto alta. Non è solo questo ad attirare l’Inter, perché dall’anno prossimo l’argentino dovrà ricevere 8 milioni di euro di ingaggio dalla Roma. Il club giallorosso senza Champions League, ma più in generale anche, non può permettersi tali cifre. La dirigenza nerazzurra invece potrebbe trovare una soluzione spalmando lo stipendio in più anni.

CONTRO – Per dare spazio a Dybala però l’Inter deve cedere. Il discorso è sempre lo stesso, riguarda sia i soldi che i posti nel reparto offensivo. In questo momento Simone Inzaghi ha a disposizione Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Marko Arnautovic, Mehdi Taremi in arrivo e Valentin Carboni e Joaquin Correa di ritorno dai rispettivi prestiti. Se si vuole essere precisi c’è anche Martin Satriano. Almeno 4 di questi 7 giocatori dovranno essere ceduti, quindi anche l’austriaco che da più settimane conferma di voler rimanere in nerazzurro. Prima di pensare al modo con cui puntare a Dybala la società deve quindi pensare al modo con cui vendere questi calciatori. Da loro dipende il mercato e il futuro.