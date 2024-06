Arnautovic regala un’ultima ‘Joya’ all’Inter? Marotta, ci risiamo! − TS

Il futuro di Marko Arnautovic rimane in bilico all’Inter. Nonostante le sue ultime parole in patria, il club potrebbero anche cederlo per regalarsi un pupillo del presidente Beppe Marotta.

CERTI AMORI – Si sa ogni presidente ha un suo pupillo, un suo giocatore preferito, uno di quegli artisti col pallone capaci di far innamorare lui stesso e le sue platee. Recoba lo era per Moratti, Claudio Borghi lo era per Silvio Berlusconi. E Paulo Dybala lo è per Beppe Marotta, il nuovo presidente dell’Inter. Ci risiamo: la Joya rientra nuovamente in orbita Beneamata. E a portarlo potrebbe essere proprio Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, nonostante abbia parlato con certezza del suo futuro negli ultimi giorni, non è comunque sicuro di restare all’Inter. I nerazzurri, in caso di offerta congrua, potrebbero cederlo. La Fiorentina ha chiesto informazioni. E se lascerà Milano, allora Marotta potrebbe fiondarsi proprio sul suo amore calcistico più grande: Paulo Dybala.

Dybala-Inter, si può fare grazie ad Arnautovic. L’affare non è impossibile

AD UN PASSO – Nell’estate del 2022, Dybala fu vicinissimo all’Inter prima che Zhang mettesse il veto all’operazione per riportare poi Romelu Lukaku a Milano. La Joya poi scelse la Roma di José Mourinho. In questi due anni in giallorosso, Dybala, nonostante qualche solito infortunio di troppo, ha dimostrato di essere ancora un giocatore “pesante”. Tuttavia, quella di quest’anno potrebbe anche diventare la sua ultima stagione. L’argentino è consapevole che la non convocazione alla Copa America sia dovuta anche ai risultati del suo club, che per l’ennesima volta ha chiuso al sesto posto e fuori dalla Champions League.

CIFRE – L’Inter, non solo potrà garantirgli il palcoscenico più importante, ma anche la vetrina del Mondiale per Club. La Joya ha una clausola rescissoria anche per l’Italia da 20 milioni di euro e dalla prossima stagione, la Roma dovrà garantirgli un ingaggio da otto milioni di euro a stagione. Un po’ troppi per le casse giallorosse. Ecco che l’Inter potrebbe inserirsi: magari spalmando il suo stipendio in più anni. Inzaghi cerca un giocatore capace di saltare l’uomo e di inventiva lì davanti e per cifre sarebbe più vantaggioso di Albert Gudmundsson.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino