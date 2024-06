Infantino risponde al caso: «Real Madrid, ci vediamo al Mondiale per Club»

Il presidente della Fifa ha seguito sicuramente con attenzione il caso Real Madrid per quanto riguarda la partecipazione al Mondiale per Club 2025. Gianni Infantino ha risposto così con le storie su Instagram.

CASO – Carlo Ancelotti ha aperto un caso spigoloso, le sue parole hanno creato qualche problema al Real Madrid. L’allenatore non avrebbe accettato la partecipazione al Mondiale per Club del 2025 negli Stati Uniti, dove ci saranno anche Inter e Juventus. Il mister si è lamentato del numero eccessivo delle partite e forse è caduto nell’esagerazione prendendo posizione al posto del suo club, che ovviamente conta più di lui nelle gerarchie.

Real Madrid, Infantino risponde felice

LA RISPOSTA – Nel pomeriggio di ieri il Real Madrid ha smentito in maniera netta il suo allenatore Ancelotti. Il club parteciperà alla competizione organizzata dalla Fifa e in programma tra giugno e luglio dell’anno prossimo. Gianni Infantino, il presidente, ha risposto così: «Ci vediamo negli Stati Uniti nel 2025 per il nuovo Mondiale per Club della Fifa. Mi rallegra enormemente vedere come il Real Madrid ha confermato il suo entusiasmo nel partecipare al nuovo Mondiale per Club Fifa del 2025 negli Stati Uniti». Si chiude quindi probabilmente il caso nato e chiuso in pochissime ore, che non preoccupa più per la competizione.