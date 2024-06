Il Real Madrid replica ad Ancelotti: Mondiale per Club, altro ribaltone!

Fra le notizie di stamattina quella data da Ancelotti, che in un’intervista ha rivelato come il Real Madrid voglia ‘boicottare’ il Mondiale per Club. Il club spagnolo precisa la sua posizione con un comunicato.

BOTTA E RISPOSTA – Carlo Ancelotti contro il Mondiale per Club. L’allenatore del Real Madrid, che oggi compie sessantacinque anni, ha affermato in un’intervista al quotidiano Il Giornale del malcontento sul nuovo torneo della FIFA. La cui disputa è prevista fra un anno, a giugno e luglio del 2025. E al quale prenderà parte anche l’Inter. Le informazioni, date da Ancelotti, parlano di un netto calo dei pagamenti per partecipare al torneo, cosa che a suo avviso porterà diverse società a rinunciare all’invito. Ma dai blancos arriva una ricostruzione diversa.

Il Real Madrid smentisce Ancelotti sul Mondiale per Club

NUOVO RIBALTONE – Dalla Spagna la versione è ben diversa dalle parole di Ancelotti. Di seguito il comunicato del club. “Il Real Madrid CF comunica che in nessun momento si è messa in discussione la sua partecipazione al nuovo Mondiale per Club che la FIFA organizzerà nella prossima stagione, 2024-2025. Per questo, il nostro club giocherà, come è previsto, questa competizione ufficiale che andremo ad affrontare con orgoglio e con la massima illusione per tornare a far sognare i nostri milioni di tifosi in giro per il mondo con un nuovo titolo”.