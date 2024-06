Frattesi: «C’era il Milan? Volevo solo l’Inter! Bloccai Chiara 4 giorni»

Davide Frattesi, dopo aver vinto lo scudetto con l’Inter, sarà protagonista in Nazionale ad Euro 2024. Il centrocampista ha parlato del suo arrivo a Milano, raccontando poi due aneddoti familiari. Il giocatore ha parlato su Repubblica. Questi sono tre brevi estratti ripresi dal profilo ufficiale su X dell’autore del pezzo Franco Vanni.

SOLO INTER – Davide Frattesi aveva solo una squadra in mente snobbando i cugini: «Non ne ho mai saputo niente. Il mio agente Beppe Riso mi ha chiesto: dove vuoi andare? Io già a maggio dello scorso anno ho risposto: solo Inter. Lo avevo deciso giocandoci contro. Una squadra fortissima, con un grande allenatore e un pubblico magico. Non volevo ascoltare niente altro».

BLOCCATA – La sorella Chiara ha festeggiato la Coppa Italia della Juventus e Davide Frattesi l’ha bloccata sui social: «L’ho bloccata su tutti i social per quattro giorni. Ci prendiamo in giro. Che sia così esposta non mi dà noia. Ognuno ha la sua vita, non si può mettere nessuno sotto una campana di vetro».

ANEDDOTO COL PAPÀ – Così Frattesi a suo padre: «Eravamo in macchina, di ritorno da Verona. Lui alla guida. L’ho fissato per venti secondi, poi gli ho detto: se vuoi ti mantengo io. Stava per farmi scendere in autostrada. Ama il suo lavoro. È direttore per il centro sud di un’azienda di illuminazione pubblica pubblica. Gira sempre, come me».