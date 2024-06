Frattesi dopo Barella preoccupa l’Italia: terapie post allenamento – Sky

Nicolò Barella non al meglio e ora anche Davide Frattesi preoccupa l’Italia e Luciano Spalletti. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista dell’Inter si è sottoposto oggi a delle terapie. Ma nulla di preoccupante.

COUNTDOWN – Si avvicina sempre di più l’inizio degli Europei e con lui la gara di debutto dell’Italia, che sabato alle ore 21 affronterà l’Albania. Il grande dubbio riguarda chiaramente Nicolò Barella, non ancora al 100% dopo l’affaticamento muscolare che lo ha colpito negli scorsi giorni. Tolto lui, però, preoccupano anche Nicolò Fagioli e soprattutto Davide Frattesi. Quest’ultimo, come riportano i colleghi di Sky Sport, ha svolto solo parte dell’allenamento odierno agli ordini di Luciano Spalletti. Dopodiché lo staff lo ha sottoposto a delle non meglio precisate terapie, che però al momento non sembrano destare ansie particolari.

Italia-Albania, le possibili scelte su Barella e Frattesi

SCELTE – Capire le condizioni di Davide Frattesi e Nicolò Barella è chiaramente fondamentale per capire quelle che saranno le scelte di Luciano Spalletti in vista di Italia-Albania di sabato. Difficilmente il Commissario Tecnico deciderà di rischiare il numero 23 nerazzurro – che da questa sera ha visto il suo contratto prolungarsi fino al 2029 – e per questo sarà importante avere non solo Frattesi al massimo, ma anche Fagioli. Questo perché l’ex Sassuolo andrebbe a giocare con ogni probabilità dietro alla punta nel 3-4-2-1 visto anche contro la Bosnia Erzegovina in amichevole. Decisa proprio da un suo gol.