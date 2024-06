Frattesi all’Inter ha scoperto una nuova parte del suo talento

Frattesi ha voluto fortemente venire all’Inter. E nella stagione in nerazzurro, pur giocando poco, ha aggiunto dei tasselli al suo gioco. Anche nell’aspetto in cui era già ad alto livello.

TALENTO IN CRESCITA – Frattesi è arrivato all’Inter come una macchina da inserimenti. Stiamo chiaramente semplificando, ma che la dote principale del romano sia la lettura e l’attacco degli spazi è stato evidente praticamente da subito. Una dote che ha sempre sfruttato, trovando gol ovunque abbia giocato. All’Inter però sta raffinando queste sue qualità, aggiungendo al suo repertorio anche la capacità di servire i compagni. Un’aggiunta che si è già fatta rilevante a livello statistico.

NUMERI RADDOPPIATI – Frattesi nella sua prima stagione all’Inter ha realizzato 4 assist in Serie A e 3 in Champions League. Un totale di 7 passaggi vincenti. Un numero interessante anche in assoluto, ma che diventa particolarmente rilevante nello specifico. Studiando il suo storico. Frattesi infatti in tutta la sua carriera al Sassuolo ha messo insieme 4 assist. Circa la metà di quanto visto in nerazzurro. In circa il doppio delle presenze, con anche un minutaggio assai più consistente. L’ex neroverde insomma è cresciuto, pure nell’ambito in cui era già forte. E lo sta mostrando anche con l’Italia.