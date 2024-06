Frattesi in Italia-Bosnia conferma il suo ruolo di punta “nascosta”

Italia-Bosnia ha visto Frattesi come protagonista assoluto. Il centrocampista dell’Inter ha brillato nel ruolo di incursore, ma ha anche mostrato i miglioramenti assimilati in nerazzurro.

RUOLO OFFENSIVO – Nell’ultima amichevole dell’Italia prima degli Europei Frattesi ci ha tenuto a ricordare a tutti il suo ruolo. E la sua importanza nello spartito tattico di Spalletti. Partito da titolare, con la Bosnia ha brillato in quella che è la sua specialità assoluta: riempire l’area praticamente come punta aggiunta.

PRESTAZIONE DI PESO – Spalletti con la Bosnia ha puntato sul 3-4-2-1, con Frattesi schierato come trequartista di destra. E quindi un ruolo specifico, offensivo. Ancora più del solito il centrocampista era chiamato a fare un passo in avanti, per così dire, per dare peso in area affiancando il suo amico Scamacca. E lo ha fatto, con grande qualità. In 76 minuti il nerazzurro ha prodotto 3 tiri, di cui uno in porta per il gol decisivo. Ma attenzione, non ha fatto solo questo. L’ex Sassuolo ha mostrato in campo la crescita del suo anno all’Inter. I tocchi infatti sono 46, con 31 passaggi realizzati all’87%, 2 passaggi chiave e una grande chance creata. In più 3 dribbling tentati, 2 riusciti, con 8 contrasti a terra (4 vinti).