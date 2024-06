Thiago Motta e Milito ancora nei piani dell’Inter: nuovi nomi in vista

Thiago Motta e Milito hanno scritto la storia dell’Inter insieme agli altri protagonisti del Triplete. L’idea di ripetere l’impresa del 2010 è anche nei piani di Inzaghi che, per riuscirci, è pronto ad accogliere nuovi innesti in rosa. Due dei quali sulla scia della grande coppia citata

MILANO – La nuova Inter riparte dalla Serie A vinta. E per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi non guarda alle squadre di vertice. L’obiettivo non è depotenziare le concorrenti dirette al titolo ma potenziare il proprio organico inserendo i profili migliori a buon mercato. Un’impresa ma qualcosa di buon offre il campionato italiano. Due dei nomi più interessanti per il calciomercato estivo si trovano in quel di Genova. La Genova rossoblù. Quella che porta al Genoa, che si traduce in grandi ricordi per l’Inter e i suoi tifosi. E la mente torna al Triplete 2010.

Thiago Motta e Milito: il Triplete nerazzurro via Genoa

MAXI TRATTATIVA – I nomi di Thiago Motta e soprattutto Diego Milito riportano all’estate 2009. La doppia operazione con il Genoa per il centrocampista italo-brasiliano classe ’82 e l’attaccante argentino classe ’79 si chiude in fretta. Un’operazione da circa 40 milioni di euro complessivi. Nella trattativa, per alleggerire la parte cash, entrano ben cinque calciatori di proprietà Inter, che lasciano Milano per Genova. Nomi anche importanti. Su tutti i classe ’87 italiani Leonardo Bonucci in difesa e Robert Acquafresca in attacco. Con loro anche il difensore montenegrino classe ’88 Ivan Fatic, il centrocampista classe ’89 Francesco Bolzoni e l’attaccante classe ’85 Riccardo Meggiorini, entrambi italiani. Una maxi operazione vincente per tutti. Soprattutto per l’Inter, che a maggio vincerà Coppa Italia, Scudetto e Champions League nel giro di diciassette giorni. Con quattro gol del capocannoniere Milito. Gli stessi obiettivi della nuova Inter di Inzaghi.

Josep Martinez e Gudmudsson sognano il remake in maglia Inter

OPERAZIONE BIS – A distanza di quindici anni il Genoa ha altri due Thiago Motta e Milito nel mirino dell’Inter. Il Thiago Motta in questione è Josep Martinez, che si candida per il ruolo di dodicesimo tra i pali ma con prospettive da numero uno. Il classe ’98 spagnolo è uno dei potenziali eredi di Emil Audero tra i pali, quindi un possibile alter ego di Yann Sommer in porta. Il ruolo di Milito, invece, spetta ad Albert Gudmundsson, che è la vera stella del Genoa. Il classe ’97 islandese può ereditare il ruolo di Alexis Sanchez, quindi fungere da backup del capitano Lautaro Martinez in attacco. Nella nuova doppia operazione con il Genoa potrebbero rientrare altre contropartite tecniche per trovare un punto d’incontro a cifre più ragionevoli. Ma chi? L’Inter di sicuro proverà a proporre i “nuovi” Bonucci, Fatic, Bolzoni, Meggiorni e Acquafresca, perché l’obiettivo è chiaro: portare a Milano (anche) la coppia Thiago Motta-Milito 2.0. Josep Martinez e Gudmundsson sognano di ripetere le gesta dei due illustrissimi predecessori in maglia Inter.