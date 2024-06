Boulahrouz su de Vrij: «Sempre calmo, non fa mai grossi errori»

L’Olanda giocherà la sua prima partita degli Europei contro la Polonia. L’ex nazionale Khalid Boulahrouz approva su Rondo la possibili scelta di Stefan de Vrij da titolare in difesa.

TITOLARE O NO? – Ronald Koeman, ct dell’Olanda, potrebbe sorprendere e scegliere Stefan de Vrij come difensore titolare della sua squadra per gli Europei. Khalid Boulahrouz non sarebbe in disaccordo con la decisione dell’allenatore. L’ex calciatore ha parlato in questo modo del difensore dell’Inter: «Si parla molto poco di lui, ma è un fattore stabile. Non puoi mai sorprenderlo a commettere un grosso errore o un errore. È sempre calmo e fa sentire bene i suoi compagni di squadra. Non sarei sorpreso se iniziasse la prima partita contro la Polonia»