Sanchez-Inter, non è ancora finita? Espina svela: «Vuole rinnovare!»

Occhio al futuro di Alexis Sanchez. Il cileno, che dovrebbe lasciare dopo un anno di contratto l’Inter, ha altre intenzioni. Lo rivela Espina.

ANCORA IN NERAZZURRO – Alexis Sanchez lo scorso anno ha firmato un contratto di un solo anno con l’Inter. Tanto gli è bastato per vincere il suo secondo scudetto in Italia. In estate lascerà il club, ma l’ex stella del Colo Colo e vicino agli ambienti di Sanchez, Marcelo Espina, non è d’accordo. Le sue parole su ESPN Argentina: «Ho incontrato una persona a lui vicina, abbastanza vicina, all’aeroporto di Madrid e mi ha detto che l’intenzione di Alexis è quella di rinnovare per un altro anno. La sua idea è continuare in Europa, preferibilmente all’Inter». L’Inter continua la sua ricerca per il centravanti: il nome di Gudmundsson rimane in primo piano.

Sanchez, ancora un altro anno all’Inter? Intanto farà la Copa America

AMBIZIONI E NAZIONALE – Sanchez piace comunque in Italia, soprattutto al Como dell’ex compagno Cesc Fabregas, ma intanto è concentrato sulla Nazionale cilena. Stanotte, il Cile infatti giocherà un’amichevole contro Paraguay, prima di esordire in Copa America contro Perù il 22. Sanchez potrà sfidare nel girone eliminatorio i compagni all’Inter, Lautaro Martinez nell’Argentina, e Tajon Buchanan al Canada.