Sanchez-Como, si può! E i lariani vogliono un altro dall’Inter − CdS

Alexis Sanchez corteggiato dal Como dell’ex compagno Cesc Fabregas. Il centravanti cileno dell’Inter può rimanere in Serie A, così come un altro campione d’Italia.

COLPO – Alexis Sanchez lascerà l’Inter a fine stagione, con un altro tricolore stampato sul petto (il secondo della sua esperienza in nerazzurro e in Italia). Sul giocatore cileno ha messo gli occhi l’ambizioso Como del duo indonesiano Hartono. La società lariana, guidata in panchina da Fabregas, può accogliere la richiesta di ingaggio da due milioni di euro a stagione di Sanchez, che ci sta seriamente pensando. Ma il Como non è l’unica squadra a corteggiare il cileno. Ci sono anche l’Udinese, il River Plate e alcuni club brasiliani. Ufficialmente il contratto con l’Inter finirà il 30 giugno. Ma oltre a Sanchez, c’è anche Stefano Sensi nel mirino del Como.

Non solo Sanchez dall’Inter, il Como pensa a Sensi

NEL MIRINO – Un altro che lascerà l’Inter è proprio Stefano Sensi. Il centrocampista, dopo cinque anni di Inter, lascerà il campione d’Italia. Pochissimo il minutaggio quest’anno assegnatogli da Simone Inzaghi, tant’è che a gennaio poteva lasciare il club in anticipo per il Leicester di Enzo Maresca. Ma tra pochi giorni arriverà l’epilogo definitivo. Il Como punta all’esperienza e alla qualità di Sensi, che potrebbe ritrovare entusiasmo e determinatezza in quel di Como, club molto ambizioso.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta