Asse Inter-Genoa, apertura per un giocatore! Si procede − SM

L’asse Inter-Genoa procede. Il club nerazzurro ha messo gli occhi su due pedine della scuderia ligure: Josep Martinez e Albert Gudmundsson.

APERTURA – Tra Inter e Genoa c’è un asse piuttosto caldo e concreto. Le due parti stanno parlando per il portiere Josep Martinez e per l’attaccante Albert Gudmundsson. Il piano del club nerazzurro, per il mercato estivo, è quello di puntellare l’organico a disposizione di mister Simone Inzaghi. C’è da trovare un vice Yann Sommer, così come un nuovo centravanti da affiancare a quelli già presenti: Lautaro Martinez, Thuram, Taremi e Arnautovic. Come riferisce Claudio Raimondi, ospite negli studi di Sport Mediaset, il Genoa ha aperto su Martinez. Il portiere spagnolo piace al club interista, che vorrebbe portarlo a Milano come vice Sommer. Leggermente avanti sugli altri profili.

Martinez il prescelto? Inter e Genoa, discorsi aperti

LEGGERMENTE AVANTI – Ad oggi Martinez, dunque, è in vantaggio rispetto a Okoye e Bento. A proposito del portiere brasiliano, nelle ultime ore, ha nuovamente parlando svelando il suo desiderio di approdare presto in Europa. Martinez, portiere spagnolo del Genoa, però rimane ad oggi leggermente avanti, vista anche l’apertura del Genoa nei confronti dell’Inter. Allo stesso modo, il Grifone sta già cercando il sostituto: ovvero Roman del Real Oviedo.