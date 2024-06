Dybala, pazza idea Marotta: due da cedere per il colpo Inter − SM

Paulo Dybala torna ad essere accostato nuovamente all’Inter. Il centravanti argentino, oggi alla Roma, rimane nei pensieri del presidente Beppe Marotta.

PUPILLO – Pazza idea Dybala per l’Inter. Certi amori non finiscono, cantava Antonello Venditti. E quando c’è di mezzo la Roma ovviamente calza a pennello. Beppe Marotta non ha mai dimenticato la Joya, che lui stesso portò alla Juventus dal Palermo. Due estati fa, lo stesso Marotta cercò di farlo sbarcare anche all’Inter, ma poi non se ne fece niente, con i nerazzurri che scelsero Romelu Lukaku. Ora la storia potrebbe ripetersi, ma stavolta con un altro epilogo. La Roma inizia a tremare.

Dybala-Inter, una clausola e due cessioni per finanziarlo!

CESSIONI – Dybala ha una doppia clausola nel suo contratto con la Roma. Una da appena 12 milioni di euro, che vale solamente per l’estero, e una per l’Italia che vale 20 milioni. Come riferisce Claudio Raimondi di Sport Mediaset, l’assist potrebbe arrivare dal Genoa. Per arrivare alla Joya, però, l’Inter dovrà cedere due giocatori: Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Il primo piace alla Fiorentina e può partire per 7-8 milioni; mentre il secondo piace sia al Fenerbahce di José Mourinho, che al Galatasaray. Nel frattempo, occhio anche ad Alexis Sanchez, che potrebbe anche rimanere.