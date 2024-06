Bento non vede l’ora: «Spero di poter giocare in Europa»

Il portiere dell’Athletico Paranaense Bento ha rivelato nella conferenza stampa del Brasile il suo desiderio per il prossimo futuro. L’Inter guarda con attenzione.

MERCATO – L’Inter si sta muovendo sul mercato dei portieri. Il primo sulla lista è Bento dell’Athletico Paranaense, che però è anche il più difficile da acquistare. C’è tanta concorrenza, ma soprattutto è il club brasiliano a non essere aperto alla cessione con una richiesta decisamente alta per il suo giocatore. Lo stesso Bento ha rivelato un suo desiderio nella conferenza stampa del Brasile prima della Copa America: «Io ho il sogno di giocare in Europa. I migliori giocatori del mondo giocano lì. Spero di poter continuare la mia carriera giocando in Europa e con la Nazionale Brasiliana»

Bento, due prestazioni hanno catturato l’Interù

DUE PARTITE – L’Inter segue Bento da moltissimo tempo, avrebbe anche il via libera del portiere per la trattativa. La richiesta dell’Athletico Paranaense però non è così scontata, per questo si è parlato nelle ultime ore di Josep Martinez del Genoa. Bento ha capito quando è nato l’interesse dall’Europa: «Le richieste sono aumentate, soprattutto a causa della buona immagine che ho lasciato. Ci sono state due grandi amichevoli, contro due grandi squadre che sono Inghilterra e Spagna e la responsabilità è aumentata ancora di più per il mio club. Il portiere della Nazionale deve rappresentare l’altezza. Spero di continuare un grande lavoro, il portiere deve mantenere la regolarità»