Martinez, primi contatti Inter-Genoa. Una soluzione apprezzata

Josep Martinez potrebbe essere la scelta della dirigenza dell’Inter per la porta. Il giocatore del Genoa è nel mirino del club nerazzurro, una formula accontenterebbe tutti.

CONTATTI – Josep Martinez ha concluso questa stagione con 36 partite con la maglia del Genoa, raccogliendo 8 clean-sheet e sorprendendo il calcio italiano. Lo spagnolo è un classe 1998, ha 26 anni ed ha il contratto in scadenza a giugno del 2025. Il Genoa può rinnovare il portiere fino al 2026 esercitando un’opzione unilaterale. L’Inter si sta muovendo perché ha bisogno di un secondo portiere, Emil Audero probabilmente non verrà riscattato dalla Sampdoria. L’italiano tornerà in blucerchiato, i circa 7 milioni per l’acquisto a titolo definitivo non convincono i nerazzurri.

Martinez, l’Inter valuta una formula

VALUTAZIONI – Il Genoa valuta il suo primo portiere 20 milioni di euro, nonostante la situazione contrattuale. Il piano dell’Inter, secondo Matteo Moretto su X, è quello di inserire una contropartita che sarebbe gradita all’altro club. I rosso-blu apprezzano diversi giovani dell’Inter, ma è uno il preferito: l’attaccante che ha giocato quest’anno in Ligue 1 al Brest: Martin Satriano. L’uruguagio ha mercato in Spagna, in particolare da Real Betis e Valencia. Una base fissa cash più qualche giocatore è la formula che potrebbe bastare invece per il colpo Martinez dal Genoa. L’operazione è alle fasi iniziali ancora, attese ulteriori evoluzioni.