Inter, un anno dal sogno. ‘A quei momenti lì‘, per tornare tra le stelle

Ieri è stato il primo anniversario dalla sconfitta in finale di Champions League dell’Inter contro il Manchester City. A un anno dal sogno infranto è cambiato tanto, ma non l’obiettivo numero uno per la prossima stagione. Voglia di tornare tra le stelle.

QUEI MOMENTI LÌ – Ad Istanbul, ‘a quei momenti lì‘ della finale di Champions League Inter. Sì, quel maledetto 10 giugno 2023 ha lasciato solo rimpianti e tanto dolore. Nonostante i favori del pronostico dalla parte del Manchester City quell’ultima mezz’ora all’Ataturk avrebbe meritato più fortuna. Dall’errore di Lautaro Martinez sullo 0-0, fino alla traversa di Federico Dimarco e alla ‘parata‘ di Romelu Lukaku. Lo stesso belga ha infranto il sogno: il colpo di testa addosso ad Ederson rimane l’immagine più nitida agli occhi dei tifosi nerazzurri.

Inter, un solo obiettivo!

OBIETTIVO – Il solo obiettivo dell’Inter dev’essere ritornare tra le stelle. Il potenziale c’è, Simone Inzaghi ha dato la dimostrazione la scorsa stagione con una rosa che non ha neanche vinto la seconda stella. Quella rosa che in estate è stata rivoluzionata, con 12 giocatori venduti tra cui Lukaku, André Onana, Marcelo Brozovic e Robin Gosens. Si è chiusa un’era ad Istanbul, se n’è aperta un’altra a San Siro il 22 aprile alle ore 22.43. Allora perché non sognare, perché non poter tornare a ‘quei momenti lì‘, come dice il cantante Gazzelle. L’anno prossimo la Champions League verrà disputata con un formato diverso, ma niente è impossibile. L’Inter potrà prendersi tutto quello che il fato che non gli ha dato in Turchia.