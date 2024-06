De Vrij scala gerarchie con l’Olanda: «Spero di essere titolare»

Nelle ultime due partite il ct dell’Olanda Ronald Koeman ha dimostrato di avere grande fiducia nei confronti di Stefan de Vrij. Il difensore su Ziggo Sport ha reso esplicita la sua speranza.

ULTIME PARTITE – Stefan de Vrij nelle ultime due amichevoli ha ricevuto molto più spazio di quanto ne aveva avuto nelle apparizioni precedenti. Il calo del difensore con l’Inter nelle scorse stagioni gli era costato la titolarità con l’Olanda. Ronald Koeman gli ha sempre preferito nell’ultimo anno Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk e Nathan Aké, concedendo pochissimi minuti al tesserato nerazzurro. Ai Mondiali in Qatar con Louis van Gaal in panchina de Vrij ha chiuso con 0 minuti giocati.

De Vrij titolare agli Europei con l’Olanda?

DICHIARAZIONI – De Vrij ha giocato ieri con l’Islanda titolare a Rotterdam, rimanendo in campo per 90 minuti. Lo stesso difensore è entrato a partita in corso contro il Canada cinque giorni fa, raccogliendo altri 20 minuti. Koeman sta dimostrando di avere fiducia nel giocatore dell’Inter, che potrebbe veramente scalare le gerarchie in vista degli Europei in Germania. Il calciatore infatti ha riferito a Ziggo Sport: «Spero di essere titolare contro la Polonia. Farò in modo di essere pronto per questo, se necessario. Vedremo».