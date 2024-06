Chi è Dominik Kotarski, il portiere seguito dall’Inter per l’estate

Dominik Kotarski è l’ultimo nome accostato all’Inter per il ruolo di vice-Sommer. Il portiere rappresenta un obiettivo di mercato anche del Parma, appena promosso in Serie A.

LA NOTIZIA – Dominik Kotarski rappresenta uno dei nomi seguiti dall’Inter per la sua porta. L’idea di porre in essere una staffetta tra Yann Sommer e un giovane portiere, che ha già dato prova delle sue capacità ma che ha ancora da maturare per diventare titolare, costituisce la priorità dell’Inter per il suo calciomercato in entrata. La mancata riconferma di Emil Audero impone ai nerazzurri di selezionare la figura ritenuta più adeguata, oltre che in linea con le proprie ristrettezze finanziarie, per rappresentare il vice-Sommer.

Kotarski obiettivo dell’Inter: il profilo e le statistiche

IL PROFILO – Per quanto riguarda il calciatore croato, è necessario concentrarsi sulla sua abilità nella gestione del pallone in considerazione dell’importanza di questo aspetto per Simone Inzaghi. Il classe 2000 ha una precisione nei passaggi del 73%, di cui il 91% per quelli compiuti nella propria metà campo e il 29% per quelli destinati all’area avversaria. La percentuale di palle lunghe precise è del 41%, un dato inferiore rispetto a quello sperimentato nel caso di Sommer, che si ferma al 53%.

I DATI – Nell’ultima stagione con la maglia del PAOK, inoltre, Kotarski ha subito 53 gol in 52 partite. Le partite conclusesi con la porta inviolata sono 16, di cui 11 in campionato, 1 nei playoff e 4 nelle qualificazioni della UEFA Conference League. La scuola presso la quale il portiere croato si è formato è quella dell’Ajax, indice della presenza di solide basi per la sua affermazione a livello internazionale.