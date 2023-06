Fabbian, no al Casadei-bis! L’Inter se lo tiene stretto e valuta il futuro

Fabbian torna all’Inter dopo la straordinaria stagione disputata in Serie B con la Reggina. La dirigenza valuta con calma il suo futuro avendo a disposizione due opzioni importanti. Tra queste, però, non c’è minimamente l’idea di cederlo come fatto – per esigenze economiche – con Cesare Casadei.

NO CASADEI BIS – Fabbian dopo l’incredibile stagione disputata con la maglia della Reggina in Serie B, è pronto a tornare all’Inter con tante ambizioni, e con un bagaglio enorme di esperienza. Il club non lo cederà, come successo con Cesare Casadei – per esigenze economiche -, né tantomeno lo inserirà come contropartita per arrivare ad altri giocatori. Al suo primo anno da professionista dopo la crescita nel settore giovanile nerazzurro, Fabbian chiude la sua stagione in Serie B da capocannoniere della squadra amaranto, con ben otto reti realizzate, gran parte nel girone di andata. Dopo una stagione a dir poco perfetta, inevitabile l’interesse di tantissimi club, in particolare della Serie A, pronti a fare follie per assicurarsi il gioiellino di casa Inter. Il club nerazzurro, però, non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore. Anzi, valuta con calma il suo futuro.

IL FUTURO – Due le possibilità: mandarlo ancora una volta in prestito, magari in Serie A in un progetto credibile e importante per la sua crescita (opzione più plausibile). Oppure decidere di mantenerlo in rosa costruendo di fatto un centrocampo dei sogni, probabilmente tra i più forti in Europa. Considerando Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e il possibile arrivo di Davide Frattesi (che numericamente sostituirebbe Roberto Gagliardini), l’aggiunta di Fabbian arricchirebbe certamente il reparto, ma con il rischio di trovare poco spazio.