Inter, resoconto dei prestiti: Fabbian rivelazione, Males sottovalutato

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono stati protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. In Serie A è l’anno della consacrazione per Lorenzo Pirola, mentre deludono in due. In Serie B Giovanni Fabbian è la rivelazione, mentre Mulattieri si conferma. All’estero, numero impressionanti per Darian Males del Basilea.

RIEPILOGO DEI PRESTITI – La stagione 2022/23 è quasi conclusa. Nel mondo Inter, rimangono solo due appuntamenti ancora all’orizzonte. La Finale di Champions League di sabato tra i nerazzurri e il Manchester City, e la finale dei playoff di Serie B tra Bari e Cagliari. Con Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà Inter, che vuole trascinare i pugliesi al ritorno in Serie A. Tuttavia il momento è favorevole per tracciare un resoconto della stagione dei vari prestiti nerazzurri in giro per l’Italia e l’Europa.

Serie A: Pirola si consacra, due attaccanti deludono

MENO DEL PREVISTO – Nel massimo campionato italiano gran parte dei fari erano puntati su Andrea Pinamonti. L’attaccante trentino, passato dall’Empoli al Sassuolo, puntava a migliorare il bottino dello scorso anno (13 gol in Toscana). E invece si ferma a solo 5 gol stagionali, gli stessi delle prime due stagioni da titolare in A con Frosinone e Genoa. Ancora peggio Martin Satriano che, proprio con la maglia dell’Empoli, trova il gol solo in 2 occasioni. Si consacra invece definitivamente Lorenzo Pirola, difensore titolare nella Salernitana più che salva. Per lui anche i primi 2 gol da professionista e la promessa di rimanere definitivamente a Salerno. Sorte che invece non capiterà a Valentino Lazaro e Stefano Sensi, rispettivamente fuori dai piani di Torino e Monza, e di rientro quindi all’Inter.

Serie B: Mulattieri trascinatore, Fabbian sorprendente

OTTIMI IMPATTI – Molte più gioie arrivano invece dalla serie cadetta per l’Inter. Samuele Mulattieri guida il Frosinone al ritorno in Serie A con 12 gol e 4 assist. Ma la reale rivelazione è Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 che, con la maglia della Reggina, sfiora la promozione in Serie A e si impone come uno dei migliori giovani della Serie B, firmando oltretutto 8 gol al primo anno da pro. Per la promozione è invece ancora in corsa Sebastiano Esposito. Che dopo il fallimentare primo semestre con l’Anderlecht (1 solo gol), arriva al Bari nel mercato invernale, segna all’esordio e mette insieme 5 gol. Ora solo il Cagliari di Massimo Ranieri si frappone tra i pugliesi e il ritorno in A. Da dimenticare l’esperienza di Gabriel Brazao alla SPAL. Per il giovane portiere brasiliano appena 18 minuti nella sconfitta per 3-0 contro il Genoa del 25 febbraio: tutte le reti rossoblu vengono subite proprio da lui, che poi non rivedrà più il campo.

Estero: miracoli per Stankovic, baratro per Radu e Agoumé, Males impressionante

SOTTOVALUTATI – Le prime buone notizie per i prestiti dell’Inter, dall’estero, arrivano dall’Olanda. Dove Filip Stankovic e Gaetano Oristanio trascinano il Volendam di Wim Jonk (altro ex nerazzurro) alla salvezza in Eredivisie. Sempre nei Paesi Bassi, altro anno buttato per Zinho Vanheusden, che con l’AZ salta quasi 5 mesi di stagione per i continui infortuni. Pessime notizie invece dalla Francia, dove sia Ionut Radu (all’Auxerre dopo il pessimo esordio con la Cremonese) sia Lucien Agoumé (in forza al Troyes) retrocedono in Ligue 2. Sensazionale invece la stagione di Darian Males: il fantasista classe 2001 mette insieme 11 gol e 17 assist con il Basilea, arrivando fino alla semifinale di Conference League (eliminato dalla Fiorentina).

Prestiti Inter: tutti i numeri stagionali

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo | 32 presenze, 5 gol, 1 assist, 2.172 minuti (68 di media), 3 ammonizioni, 1 espulsione

STEFANO SENSI (C) – Monza | 30 presenze, 3 gol, 2 assist, 1.668′ (55 di media), 8 ammonizioni

VALENTINO LAZARO (C) – Torino | 25 presenze, 4 assist, 1.400′ (56 di media), 4 ammonizioni

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli | 32 presenze, 2 gol, 1 assist, 1.772′ (55 di media), 4 ammonizioni

FRANCO CARBONI (D) – Cagliari/Monza | 17 presenze, 1 assist, 539′ (32 di media), 3 ammonizioni

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana | 27 presenze, 2 gol, 2.026′ (75 di media), 4 ammonizioni

ANDREI RADU (P) – Cremonese/Auxerre | 27 presenze, 41 gol subiti, 2.430′ (90 di media)

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes | 15 presenze, 1 assist, 1.098′ (73 di media), 5 ammonizioni

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam | 35 presenze, 74 gol subiti, 3.150′ (90 di media), 2 ammonizioni

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam | 27 presenze, 1 gol, 3 assist, 1.962′ (73 di media), 4 ammonizioni, 1 espulsione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ | 8 presenze, 248′ (31 di media), 1 ammonizione

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone | 30 presenze, 12 gol, 4 assist, 1.506′ (50 di media), 3 ammonizioni

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina | 38 presenze, 8 gol, 1 assist, 2.992′ (79 di media), 8 ammonizioni, 1 espulsione

GABRIEL BRAZAO (P) – SPAL | 1 presenza, 3 gol subiti, 18′

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol | 18 presenze, 623′ (35 di media), 4 ammonizioni, 1 espulsione

EDDIE SALCEDO (A) – Bari/Genoa | 24 presenze, 4 gol, 1 assist, 727′ (30 di media), 2 ammonizioni

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Anderlecht/Bari | 34 presenze, 6 gol, 2 assist, 1.505′ (44 di media), 2 ammonizioni

DARIAN MALES (C) – Basilea | 47 presenze, 11 gol, 17 assist, 2.668′ (56 di media), 10 ammonizioni

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre | 23 presenze, 3 gol, 2 assist, 1.778′ (77 di media), 2 ammonizioni