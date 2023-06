Frattesi nel mirino dell’Inter ma anche la Juventus prepara il colpo – TS

L’Inter e la Juventus si inseguono nella corsa verso la conquista di Frattesi. TuttoSport aggiorna sulla situazione delle due squadre nella trattativa per il giocatore del Sassuolo.

GARA A DUE – Davide Frattesi è uno dei nomi più caldi di questa nuova sessione di calciomercato. Il centrocampista del Sassuolo è corteggiato da più di un club. Oltre alla Premier League, al quale però lui non è interessato, Napoli, Roma, Milan, ma soprattutto Inter e Juventus, sono sulle sue tracce. Quella fra le dirigenze nerazzurre e bianconere è un rincorrersi e un provare ad assicurarsi il primato sul futuro del giocatore italiano. Come spiega nelle prime pagine TuttoSport, l’Assemblea di Lega di ieri pomeriggio a Milano è stato un modo informale per il club juventino di confrontarsi con l’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Un qualcosa di simile lo ha fatto anche l’Inter, durante la cena organizzata martedì scorso, in cui ha fatto presente il forte interesse nei riguardi di Frattesi (vedi articolo). Sempre secondo il quotidiano, la Juventus avrebbe chiesto alla dirigenza neroverde qualche settimana di tempo per mettere da parte una cifra ragionevole grazie al mercato in uscita. Poi il club bianconero potrebbe farsi avanti e proporre una o più contropartite. In modo da convincere il Sassuolo a cedere Frattesi, abbassando l’iniziale richiesta di 35 milioni di euro. Adesso, dunque, si attende la prossima mossa dell’Inter.

Fonte: TuttoSport – Daniele Galosso