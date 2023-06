Inter, centrocampo da paura: Frattesi più i fantastici 4 (ed un quinto)

L’Inter sta per costruire un centrocampo di primissimo ordine per la prossima stagione. Ai quattro big di Inzaghi, si sta per aggiungere anche Frattesi

VA DI CORSA − L’Inter sta accelerando sul mercato. A sette giorni esatti dalla finale di Champions League, il club nerazzurro non sta perdendo tempo e punta già a definire la rosa della prossima stagione. Mancano ancora diversi tasselli da incastrare. Il discorso attacco con molta probabilità sarà ultimato a luglio inoltrato. Con un Romelu Lukaku in bilico tra Beneamata e Chelsea ed un Edin Dzeko (con Joaquin Correa) più out che in alla causa nerazzurra, Marotta e Ausilio dovranno attuare una sorta di restyling offensivo. Ciò richiederà anche del tempo. Ma in questo primissimo scorcio di calciomercato, l’Inter ha già fatto intravedere la sua filosofia e i suoi piani a medio lungo termine: ossia, prima il centrocampo e poi il resto. Il nome di Davide Frattesi è molto indicativo.

FIORE ALL’OCCHIELLO − Inzaghi e dirigenza sanno che una squadra all’altezza su più fronti dovrà in primis dotarsi di un cuore pulsante di primissimo ordine. Da questo punto di vista, il centrocampo è veramente il fiore all’occhiello dell’Inter. I vari Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanogolu ed Henrikh Mkhitaryan si sono resi protagonisti di una grandissima stagione. Se l’Inter è riuscita a giocarsela alla grande in Champions League e soprattutto nell’ultimo atto contro il Manchester City gran parte del merito è proprio della super linea mediana di Simone Inzaghi. Ad oggi tra le migliori in circolazione per qualità ed esperienza. Quelli bravi diranno che le partite si vincono a centrocampo. E in effetti non hanno tutti i torti. La strada sembra tracciata. E il profilo di Frattesi si inserisce perfettamente in tale contesto.

TOP IN EUROPA − Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale abbina qualità e corsa. Il giusto mix per far rendere al massimo il giocattolo di Inzaghi. Inserire un quinto centrocampista in una batteria così già ricca di valori è un plus ultrà da non sottovalutare. Praticamente l’Inter avrebbe cinque giocatori potenzialmente titolari da far girare e ruotare come meglio crede. Senza dimenticare il sesto, Kristjan Asllani, vice Marcelo Brozovic, da cui ci aspetta una crescita sia tecnica che di personalità. Insomma, una sestina di centrocampisti da far paura in giro per l’Europa.