Bisseck, l’Inter mette a segno il colpo. Un altro incontro per i dettagli – TS

L’Inter si assicura Bisseck, difensore dell’Aarhus, e conclude uno dei primi colpi di mercato. TuttoSport aggiorna sui dettagli dell’operazione.

DETTAGLI – Quella di ieri è stata un giornata positiva per l’Inter, che ha riscattato Francesco Acerbi (vedi articolo), per 4 milioni di euro dalla Lazio, e ha messo a segno un nuovo colpo in entrata. Piero Ausilio e Dario Baccin nel pomeriggio hanno incontrato l’agente di Yann Aurel Bisseck, il centrale difensivo dell’Aarhus su cui l’Inter ha scelto di puntare. Il calciatore, tedesco di origini camerunensi, ha ventidue anni ed è il più giovane di sempre ad aver esordito in Bundesliga, a sedici anni, con la maglia del Colonia. Per averlo i dirigenti nerazzurri pagheranno la clausola da 7 milioni di euro, dividendola in due tranche da 3.5 milioni all’anno. TuttoSport fa sapere che nel corso della prossima settimana è previsto un nuovo incontro fra le parti per sistemare gli ultimi dettagli e perfezionare l’operazione di Bisseck.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino