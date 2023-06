VIDEO – Le migliori partite della stagione 2022/23: Milan-Inter 0-2 (#2)

Ripercorriamo le cinque migliori partite della stagione 2022/23. Al secondo posto troviamo Milan-Inter 0-2, semifinale di andata di Champions League.

INIZIO PERFETTO – Il 10 maggio 2023 l’incubo di molti tifosi di Inter e Milan diventa realtà. A distanza di 20 anni, infatti, la città di Milano è costretta ad affrontare nuovamente un derby in semifinale di Champions League. Tuttavia la tensione che anticipa questa sfida è ben diversa dalla prima volta. Anche perché i favori del pronostico sono tutti dal lato nerazzurro del Naviglio. E non solo per l’infortunio di Rafael Leao a pochi giorni dalla sfida. La squadra di Simone Inzaghi è consapevole della propria superiorità, e la dispiega tutta nel primo quarto d’ora di gara. All’ottavo minuto, Edin Dzeko scherza Davide Calabria su un corner, e infila il vantaggio con un ravvicinato tocco mancino. Passano tre minuti, e arriva addirittura il raddoppio, in una modalità che attesta l’ardore nerazzurro. L’Inter sviluppa il gioco sulla sinistra, con Federico Dimarco che dalla fascia scarica orizzontalmente verso il semicerchio dell’area rossonera. Qui Lautaro Martinez può fermare il pallone, ma opta per un velo a favore di Henrikh Mkhitaryan. Una scelta che si rivela più che saggia, perché fa saltare le corde della difesa del Milan, e apre un’autostrada all’armeno, che firma comodamente il 2-0 Inter. Il risultato non cambierà più fino alla fine, nonostante i nerazzurri abbiano diverse occasioni per arrotondare il punteggio. Il primo round della semifinale della Champions League 2022/23 va così all’Inter, che può godersi con più serenità il ritorno in casa.

Video highlights di Milan-Inter (0-2), dal canale YouTube del club nerazzurro

Le migliori partite dell’Inter 2022/23

#5 Benfica-Inter 0-2

#4 Inter-Barcellona 1-0

#3 Inter-Lazio 3-1