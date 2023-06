VIDEO – Le migliori partite della stagione 2022/23: Benfica-Inter 0-2 (#5)

Ripercorriamo le cinque migliori partite della stagione 2022/23. Al quinto posto troviamo Benfica-Inter 0-2 dell’11 aprile, andata dei quarti di Champions League.

‘PRIMA’ VOLTA – L’Inter chiude la stagione 2022/23 col rimpianto di Istanbul e della sconfitta contro il Manchester City nella finale di Champions League. Tuttavia il rammarico del 10 giugno non può rovinare una stagione più che ottima per la squadra di Simone Inzaghi. Che vogliamo esaltare ripercorrendo le migliori partite degli ultimi dieci mesi. A partire da Benfica-Inter dell’11 aprile 2023, gara valida per l’andata dei quarti di Champions League. Una partita a suo modo storica, considerando che i nerazzurri non approdavano a questa fase del torneo dal lontano 2011. L’Inter ci arriva dopo aver eliminato un’altra squadra portoghese agli ottavi, il Porto dell’ex Sergio Conceiçao. Una sfida più che complicata, decisa dal gol di Romelu Lukaku a San Siro. E quella coi Dragoes di Lisbona si preannunciava ancor più difficile. Ma sappiamo che non è andata così.

FUORI I DENTI – Il Benfica arrivava ai quarti di Champions League forte di un 7-1 complessivo al Bruges agli ottavi. E di un girone con dentro PSG e Juventus superato da prima in classifica. E l’ex Joao Mario in stato di grazia. Tutti motivi per creare più di un grattacapo all’Inter di Inzaghi. Che però sul campo si mostra spavalda. E sblocca il risultato a inizio ripresa. Classica percussione di Alessandro Bastoni fino alla trequarti offensiva, cross col contagiri verso il secondo palo e colpo di testa diagonale di Nicolò Barella. Un’azione bellissima che porta l’Inter in vantaggio e scioglie ogni ansia. Nel finale proprio Joao Mario stoppa un cross di mano nella sua area, regalando un rigore ai nerazzurri. A trasformarlo all’82’ ci pensa Lukaku, che firma così il 2-0 esterno. Mettendo in discesa il discorso qualificazione. Rivediamo i video highlights della vittoria di Lisbona:

Video-highlights di Benfica-Inter (0-2), dal canale YouTube del club nerazzurro