Milinkovic-Savic all’Inter, ora o mai più! Perché è il momento giusto per l’affondo

Sergej Milinkovic-Savic è nel mirino dell’Inter per rinforzare il centrocampo. E questo è proprio il momento perfetto per tentare l’acquisto del centrocampista serbo.

INTERESSE FORTE – L’Inter è al lavoro per costruire una rosa ancor più competitiva in vista della stagione 2023/24. Questo è il punto d’intesa concordato tra la dirigenza e Simone Inzaghi nell’incontro di ieri, al netto dei vincoli di mercato. Come negli ultimi anni, infatti, i nerazzurri non potranno sborsare cifre folli per il cartellino di nuovi giocatori. L’Inter dovrà quindi muoversi con intelligenza, sondando le opportunità che il mercato offre. E il nome di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, può fungere da punto d’incontro tra l’esigenza tecnica e quello economica. Mai come ora, infatti, il leader serbo dei biancocelesti è così appetibile. Per diversi motivi.

MOMENTO PERFETTO – Partiamo dallo stipendio. Attualmente Milinkovic-Savic guadagna 3,2 milioni di euro alla Lazio (fonte: DAZN). Per cui, considerando una fisiologica offerta al rialzo dell’Inter, il suo ingaggio è ampiamente alla portata delle casse nerazzurre. Specie se nella valutazione aggiungiamo il risparmio derivante dai contratti che non verranno rinnovati in casa Inter. Passiamo poi al cartellino. Il 21 biancoceleste è da anni uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Uno di quei giocatori il cui prezzo può avvicinarsi facilmente alla tripla cifra. Tuttavia il contratto di Milinkovic-Savic con la Lazio scade tra un anno, il 30 giugno 2024. E questo si traduce in una condizione estremamente favorevole per l’Inter. Che può fare leva sulla necessità di Claudio Lotito di evitare la perdita a zero del giocatore. Il prezzo del suo cartellino potrebbe inoltre essere ulteriormente abbassato con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. In sintesi, questo è il miglior momento possibile per tentare l’acquisto di Milinkovic-Savic e ricomporre all’Inter la coppia con Simone Inzaghi.