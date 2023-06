Inter, tra rinnovi dubbi e addii certi: quanto può diminuire il monte ingaggi?

In casa Inter è tempo di valutare la situazione dei giocatori col contratto in scadenza. Tenendo conto anche del risparmio sugli ingaggi.

PORTE APERTE – L’estate 2023 potrebbe fare rima con rifondazione in casa Inter. Non potrebbe essere altrimenti essendoci ben dieci giocatori incerti del proprio futuro dopo il 1° luglio. Otto se consideriamo che Romelu Lukaku e Francesco Acerbi sono in prestito. E tanto per l’attaccante quanto per il difensore la volontà della società nerazzurra è chiara. Per quanto riguarda gli altri otto giocatori in scadenza di contratto, al momento solo Stefan de Vrij è vicino al rinnovo. Gli altri sono quasi certi di salutare Milano. E questo si traduce in un risparmio considerevole a livello di ingaggi, che vediamo ora nel dettaglio.

ADDIO SICURO – Al momento, l’Inter è certa di perdere almeno un giocatore. E parliamo ovviamente di Milan Skriniar. Da gennaio il difensore è promesso sposo del PSG, e le sue parole di ieri lo confermano ancora una volta. La sua partenza non porterà alcun euro nelle casse nerazzurre, dato che il suo contratto scade il prossimo 30 giugno. L’unico vantaggio economico viene quindi dallo stipendio di 3 milioni annui che non verrà più elargito al numero 37. Una somma destinata ad aumentare, considerando gli altri rinnovi al momento assenti.

IN DUBBIO – Oltre a de Vrij, Edin Dzeko è un altro giocatore che ha in mano un’offerta di rinnovo da parte dell’Inter. Così come diverse offerte di contratto dall’estero. Al momento il bosniaco guadagna 5 milioni netti all’anno, cifra che la società non vuole continuare a riconoscere. Considerando soprattutto l’età non più verde del numero 9 (compirà 38 anni a marzo 2024). Altri giocatori in scadenza sono Samir Handanovic (che guadagna 2,5 milioni l’anno), Danilo D’Ambrosio (2), Roberto Gagliardini (1,5), Dalbert (1,2), Raoul Bellanova (0,8) e Alex Cordaz (0,2). Di cui almeno tre – Gagliardini, Dalbert e Bellanova – sono pressoché certi di salutare l’Inter dal 1° luglio. Tuttavia, continuiamo a ragionare come se i nerazzurri fossero convinti di fare un repulisti.

TESORETTO – Escludendo de Vrij prossimo al rinnovo, l’eventuale addio di tutti i giocatori in scadenza porterebbe nelle casse dell’Inter un risparmio di 16,2 milioni di euro netti nel monte ingaggi. Un salvadanaio non indifferente, considerando che verrebbe generato liberandosi di giocatori non più così utili alla causa. E che lascerebbe alla voce “stipendi” il sufficiente spazio di manovra per ingaggiare profili ben più giovani e futuribili. E per eventuali mosse di riconferma. Come quella di Lukaku, che guadagna 8,5 milioni l’anno ma è disposto a scendere ancora pur di indossare ancora i colori nerazzurri. O di Acerbi, il cui stipendio ammonta a 1,5 milioni l’anno. L’importante è evitare rinnovi per mera riconoscenza, che appesantirebbero il bilancio nerazzurro senza tradursi in un reale valore tecnico.