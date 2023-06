Skriniar: «Inter, un addio triste! Sconfitta ad Istanbul disturberà per molto tempo»

Milan Skriniar torna a parlare dopo tanto tempo. Il difensore dell’Inter, promesso sposo del PSG, ha parlato della sua stagione con i nerazzurri e del suo futuro

INFORTUNIO – Skriniar parla dell’infortunio: «Posso dire che sto benissimo. Ho avuto una pausa, ma l’operazione mi ha rimesso in piedi. L’unica cosa di cui mi pento è di non essermi deciso prima. Ho visto che era necessario. Ora posso di nuovo allenarmi a pieno regime. Operazione? Mi hanno operato a Bordeaux e appena mi sono svegliato ho sentito che avevo delle ‘formiche’ nella gamba. Perché avevo un disco dislocato e non riuscivo a sentire la gamba. Ho perso 5 centimetri di muscolo nella coscia. Dopo l’operazione mi sentivo benissimo. Cinque settimane dopo mi stavo già allenando. I medici francesi hanno fatto un ottimo lavoro».

UNA GAMBA – Skriniar parla delle ultime settimane con l’Inter: «Nel ritorno contro il Porto, sono entrato solo alla fine e ho giocato su una gamba sola. Era impossibile continuare. C’era la minaccia di un infortunio più grave. È passato molto tempo, non sono mai stato fuori così a lungo. Ho cercato di recuperare con l’allenamento, ma l’allenamento che arriva con la partita non può essere sostituito. Se l’allenatore decide, sono pronto ad aiutare la squadra. Mi sono allenato con l’Inter nelle ultime tre settimane, quindi sono pronto. La partita è un’altra cosa, ma in allenamento mi sono sentito benissimo, sono pronto e determinato».

DELUSIONE – Skriniar parla della finale di Champions League persa dall’Inter: «Un addio triste, ci disturberà a lungo. Eravamo vicini al trofeo, abbiamo fatto un’ottima prestazione e meritavamo di più. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto nella partita».

Fonte: sport.sk