Inter e Chelsea, si (ri)scalda l’asse di mercato: tre nomi sul piatto

Proprio come lo scorso anno con le questioni legate a Romelu Lukaku e Cesare Casadei, si scalda anche in questa sessione di calciomercato l’asse tra Inter e Chelsea. Con tre nomi sul piatto (vedi articolo).

ASSE DI MERCATO – Lo scorso anno erano Romelu Lukaku e Cesare Casadei. Quest’anno sono Romelu Lukaku, Trevor Chalobah e André Onana. Proprio come la scorsa stagione, anche quest’estate è caldo l’asse di mercato tra Inter e Chelsea. Con ben tre nomi sul piatto. I blues sono alla ricerca di un portiere da cui ripartire dopo la disastrosa annata in Premier League e gli occhi sono caduti proprio sul numero uno nerazzurro (insieme a Mike Maignan del Milan). L’Inter non sembra intenzionata a privarsi del camerunense, ma a fronte di un’offerta importante da 60-70 milioni di euro, ecco che allora le strategie potrebbero cambiare.

PRESTITO DA RINNOVARE – I discorsi fra Inter e Chelsea per André Onana possono cambiare da un momento all’altro anche grazie al nome proprio di Romelu Lukaku. I nerazzurri sono intenzionati a confermare un altro anno di prestito per il belga che, dopo un inizio di stagione in grossa difficoltà, ha mostrato uno stato di forma in grande crescita negli ultimi due importantissimi mesi. Ripetere l’operazione dello scorso anno è difficile viste le cifre investite dal club londinese, ma l’Inter potrebbe giocarsi proprio la carta Onana. Inserendo nella trattativa anche Trevor Chalobah, già cercato anche lo scorso anno per rinforzare la difesa. Insomma, un asse di mercato caldissimo e che non sembra destinato a raffreddarsi a breve.